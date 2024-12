Von der Leyen: accordo Ue-Mercosur vantaggioso per entrambe le parti Montevideo, 6 dic. (askanews) - L'Ue e il Mercosur (la comunità economica dell'America latina, con Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) hanno raggiunto un accordo politico di partenariato commerciale che conclude un negoziato lungo 25 anni. L'intesa è stata siglata durante un vertice dei leader a Montevideo ed è stata presentata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e dai presidenti dei quattro paesi nel Mercosur: il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, il presidente argentino Javier Milei, il presidente paraguaiano Santiago Pena e il presidente uruguaiano Luis Lacalle Pou. "Questo è un accordo win-win, che porterà vantaggi significativi ai consumatori e alle aziende, da entrambe le parti. Quello tra l'Ue e il Mercosur è il più grande accordo di sempre, riguardo alla tutela dei prodotti alimentari e delle bevande dell'Ue, con la protezione dell'indicazione geografica per oltre 350 prodotti. Inoltre, le norme europee di protezione sanitaria e sicurezza alimentare rimangono intoccabili. Gli esportatori del Mercosur dovranno rispettare rigorosamente questi standard per accedere al mercato dell'Ue. Questa è la realtà di un accordo che farà risparmiare alle aziende dell'Unione 4 miliardi di euro di dazi all'esportazione all'anno", ha sottolineato von der Leyen, e ha concluso: "Questo è un buon giorno per il Mercosur e per l'Unione europea, un momento storico per il nostro futuro condiviso". L'Accordo di partenariato prevede una cooperazione rafforzata tra le due parti in materia di geopolitica, economia, sostenibilità ambientale e sicurezza.