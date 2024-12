Viaggio in Armenia, l'accogliente terra che racconta millenni Milano, 3 dic. (askanews) - "L'Armenia è un piccolo Paese che dà l'impressione di essere grande" e dove l'ospite è considerato "un dono di Dio". Sono parole della scrittrice Antonia Arslan, che descrivono la natura di un popolo e di una nazione divenuta da poco una nuova meta del turismo internazionale, indicata da Lonely Planet come Top Country nella lista dei 10 Paesi Best in Travel 2025. Nonostante le sue dimensioni contenute, l'Armenia offre una grande varietà di paesaggi, dal maestoso Lago Sevan, il "mare d'Armenia" alle vallate viticole del Vayots Dzor, ai leggendari picchi dell'Ararat, simbolo dell'identità nazionale che unisce gli armeni in patria e quelli della diaspora. In questo Paese incastonato nel Caucaso, ancora fuori dalle mete del turismo di massa, arrivano viaggiatori in cerca di percorsi autentici e lontani dalle folle. Dodicimila italiani l'hanno visitata nei primi otto mesi del 2024. Qui ogni angolo è intriso di storia e archeologia. I monasteri - Patrimonio mondiale dell'umanità - punteggiano il paesaggio, come Khor Virap, con lo spettacolare sfondo del monte Ararat, e Noravank, incastonato tra rocce rosse. Oggi l'Armenia - primo Paese al mondo ad aver adottato il Cristianesimo - sembra avviata alla normalizzazione dei tormentati rapporti con Turchia e Azerbaigian e punta ad attrarre turisti non solo per la sua storia millenaria ma per i suoi paesaggi, i percorsi di trekking, la sua cucina e una produzione di vini e cognac di qualità di livello internazionale. Solitamente viene il turista curioso - afferma Arpiné Nersisyan, guida turistica e fondatrice di EtnoArmeniaTours - l'italiano curioso che vuole scoprire una nuova nazione, vuole sentire le tradizioni, vuole stare un po' a contatto con la gente locale, vuole fare un viaggio responsabile. L'Armenia non è una meta di turismo di massa, e questo è uno dei motivi più importanti per cui l'Armenia attira tantissimo l'attenzione del viaggiatore italiano". L'Armenia lascia spesso stupito il viaggiatore, a partire dalla capitale Yerevan, con la sua famosa "Cascata" di impronta sovietica divenuta centro d'arte contemporanea grazie al contributo di Gerard Cafesjian, un imprenditore nato negli Stati Uniti da genitori armeni emigrati, che ha dedicato gran parte della sua vita e delle sue risorse per sostenere la rinascita della sua terra d'origine. "Quello che non si aspetta - prosegue Nersisyan - è la ricchezza dei paesaggi. Essendo un Paese molto piccolo, stiamo parlando di trentamila chilometri quadrati, la natura si apre con tutti i suoi colori e la sua bellezza. Tutte le regioni sono diverse tra di loro dal punto di vista paesaggistico". "Non sono solo monasteri ma tante esperienze belle. A contatto con la gente, con la natura, con la squisita cucina armena, con i piatti abbondanti, buonissimi, con l'ottimo vino, un settore che è in sviluppo assoluto. Quindi si mangia, si beve, si vede, si sente. Tutti i sensi sono da mettere in azione in un viaggio in Armenia, un viaggio con tantissime belle esperienze". Antonio Montalto è un medico italiano giunto in Armenia dopo il devastante terremoto del 1988, dove ha coordinato progetti socio-sanitari e fondato la Family Care Foundation, un'organizzazione che promuove la valorizzazione della cultura locale e lo sviluppo del turismo. Tra le sue iniziative, un laboratorio di ceramica a Gyumri, dove è stato anche console onorario. L'Armenia è una meta turistica che si va sviluppando sempre di più, a ragione, perché ha tante attrattive Ma l'attrattiva è legata al posto ma è legata alla cultura e la cultura è incarnata dalle persone. Una persona che viene qui subisce un'iniezione endovenosa di umanità. L'Armenia produce dal XIX secolo un cognac considerato tra i migliori al mondo. Ma il Paese - che punta molto sul turismo enogastronomico - è anche una delle culle della viticoltura: recipienti di terracotta per la fermentazione e conservazione del vino risalenti a oltre 6.100 anni fa sono state scoperte nel 2007 nella grotta Areni-1, nella regione di Vayots Dzor. Qui è stata rinvenuta anche la scarpa più antica del mondo, del 3.500 avanti Cristo. "Fare un viaggio in Armenia - dice Mauro Sorrenti, imprenditore e guida turistica - è fare un viaggio alle radici della storia umana e anche delle tante nostre tradizioni. Quindi venire in Armenia è scoprire anche una parte di noi stessi".