Usa, Hillary Clinton attacca Trump: adesso è in fuga Chicago, 20 ago. (askanews) - Anche l'ex Segretaria di Stato e First Lady, Hillary Clinton, ha parlato alla Convention dem di Chicago per lanciare la candidatura di Kamala Harris alle presidenziali, attaccando lo sfidante repubblicano Donald Trump che nel 2016 ottenne la vittoria contro di lei: "Si è addormentato al suo stesso processo e quando si è svegliato ha fatto la sua stessa storia: è la prima persona a candidarsi alla presidenza con 34 condanne penali" ha detto. "E sapete una cosa? Dall'altra parte di quel soffitto di vetro c'è Kamala Harris che alza la mano e presta giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Quindi non è una sorpresa che lui (Donald Trump, ndr) stia mentendo sul curriculum di Kamala. Si fa beffe del suo nome e della sua risata. Suona familiare. Ma ora è in fuga".