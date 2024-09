Unhcr: decine di migliaia di libanesi in fuga dal sud Milano, 24 set. (askanews) - "Siamo seriamente preoccupati per la grave escalation degli attacchi a cui abbiamo assistito ieri. Decine di migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case ieri e durante la notte, e i numeri continuano a crescere. Questa è una regione che è già stata devastata dalla guerra e un paese che conosce fin troppo bene la sofferenza. Il tributo ai civili è inaccettabile e la protezione dei civili e delle infrastrutture civili in Libano è fondamentale. Il diritto umanitario internazionale deve essere rispettato". Lo ha dichiarato Matthew Saltmarsh, portavoce dell'Unhcr, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati.