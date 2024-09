Un piccolo rinoceronte di Giava avvistato in un parco in Indonesia Roma, 13 set. (askanews) - Un piccolo di rinoceronte di Giava, uno dei mammiferi più minacciati al mondo, è stato avvistato in un parco nazionale indonesiano, dopo altri due avvistamenti quest'anno. Le immagini della femmina, di età stimata tra i tre e i cinque mesi, sono state catturate dalle telecamere messe nel parco nazionale di Ujung Kulon a maggio scorso, ma sono state diffuse solo ora. Chiamata Iris, è stata vista camminare con la madre, ha dichiarato Ardi Andono, responsabile del parco. "Questa è una notizia positiva per tutta la comunità", ha detto. Il funzionario ha spiegato che Iris è stata trovata dopo che le autorità hanno distribuito più di 100 trappole con telecamere in tutto il parco a febbraio.