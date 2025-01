Ue, Mattarella: Stati europei necessariamente vicini e solidali Messina, 22 gen. (askanews) -"Quanto sta avvenendo a livello internazionale, dove prevalgono dinamiche fortemente conflittuali e perfino distruttive, fa emergere, per contrasto, la decisiva importanza della comunanza di valori e di principi che rendono gli Stati europei naturalmente vicini e necessariamente solidali nell'affermare i valori di democrazia, dignità umana, libertà, equità sociale, pace". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025 dell'Università degli Studi di Messina che gli ha conferito il dottorato honoris causa in Scienza della pubblica amministrazione. "Soltanto uniti i paesi dell'Unione europea potranno continuare ad assicurare ai loro cittadini, come avviene da oltre settant'anni, un futuro di pace e di diffuso benessere" ha concluso Mattarella.