Ue, Gentiloni: "Rapporto Draghi sia bussola per prossima Commissione" Roma, 12 set. (askanews) - "Io mi auguro che il rapporto Draghi, che arriva proprio in un momento in cui finisce il ciclo dell'attuale Commissione, e sta per cominciare, entro la fine dell'anno, quello della prossima. Beh, io mi auguro che il rapporto sia un po' la bussola della prossima Commissione Europea, la bussola con la quale orientarsi": lo ha dichiarato il Commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, ospite a Start su Sky TG24.