Ucraina, attacco russo a dormitorio di una scuola a Sumy: 7 morti Hlukhiv (Ucraina), 19 nov. (askanews) - Nuovo attacco russo la notte scorsa nell'Ucraina Nord-orientale, uccise sette persone, tra cui un bambino. L'attacco è stato compiuto da un drone e ha preso di mira la regione ucraina di Sumy, al confine con quella di Kursk, in Russia, dove le forze ucraine occupano parte del territorio dopo un'offensiva compiuta ad agosto. Nelle immagini fornite dai servizi d'emergenza ucraina si vedono i soccorritori che scavano tra le macerie degli edifici colpiti. "La scorsa notte, un drone ha colpito Hlukhiv, distruggendo un dormitorio in uno degli istituti scolastici. Al momento, sappiamo che sette persone, tra cui un bambino, sono state tragicamente uccise in questo attacco", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che altre persone potrebbero essere rimaste intrappolate tra le macerie. Il presidente ucraino interverrà in Parlamento nel giorno in cui ricorrono 1.000 giorni dall'inizio del conflitto con la Russia.