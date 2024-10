Trump prepara patatine in un McDonald's e serve clienti: è divertente Roma, 21 ott. (askanews) - Grembiule sopra camicia bianca e cravatta. Donald Trump si è messo a servire patatine fritte ai clienti in un McDonald's di Feasterville-Trevose, in Pennsylvania, facendosi immortalare a lavoro davanti alla postazione dei fritti. "È divertente. Potrei farlo tutto il giorno. Non mi dispiace questo lavoro. Mi piace questo lavoro. Penso che potrei tornare a farlo di nuovo - ha detto, aggiungendo - ora ho lavorato da McDonald's. Ora ho lavorato 15 minuti in più di Kamala. Ok? Lei non ha mai lavorato qui. Ora ho lavorato 15 minuti in più di Kamala". Il riferimento è alla vicepresidente Usa, candidata dem alla Casa Bianca e sfidante di Trump, che ha raccontato di aver avuto un lavoro estivo da McDonald's nel 1983, quando era una studentessa.