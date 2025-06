Trump: prenderò una decisione su intervento in Iran in due settimane Washington, 19 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che prenderà una decisione su un eventuale intervento nei confronti dell'Iran, attaccato da Israele una settimana fa, entro 15 giorni. "Sulla base del fatto che c'è una sostanziale possibilità di negoziati che possono o meno avere luogo con l'Iran nel prossimo futuro, prenderò la mia decisione se andare o meno entro le prossime due settimane", ha affermato Trump in una dichiarazione letta dalla sua addetta stampa, Karoline Leavitt.