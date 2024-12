Trump e Ceo SoftBank: investimento da 100 mld su tech e IA in Usa Palm Beach, 16 dic. (askanews) - Il presidente eletto Donald Trump e il Ceo di SoftBank Group, Masayoshi Son hanno annunciato congiuntamente che la società sta pianificando un maxi investimento in progetti statunitensi nei prossimi quattro anni. "Abbiamo appena concluso un incontro molto produttivo e oggi sono entusiasta di annunciare che Softbank investirà 100 miliardi di dollari in America" ha detto Trump da Mar-a-Lago, la sua residenza privata in Florida. Il gigante giapponese di Internet e telecomunicazioni stima che i suoi investimenti negli Stati Uniti creeranno 100.000 posti di lavoro americani incentrati sull'intelligenza artificiale e sulle tecnologie emergenti. Il Ceo di SoftBank prevede di completare il lavoro prima che Trump lasci l'incarico nel 2029.