Tony Effe a Capri, teenager e giovanissimi in delirio in Piazzetta Capri, 29 lug. (askanews) - Teenager e giovanissimi in delirio nella Piazzetta di Capri per la presenza del loro idolo Tony Effe, autore di uno dei brani "tormentoni" di questa estate, "Sesso e samba". Tanti ragazzi hanno letteralmente circondato il rapper romano che era seduto ai tavolini di un bar con alcuni amici, a caccia di una foto, un selfie o di un autografo; poi Tony Effe si è concesso a uno scatto di gruppo sulla scalinata della piazza.