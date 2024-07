Titolare Top presenta il libro "Il Successo fallo Accadere" Roma, 18 lug. - "È un testo unico nel suo genere poiché non ascrivibile alla categoria del romanzo o del manuale - osserva Giulia Cavalieri, autore e copywriter - si tratta piuttosto di un libro-guida tascabile che intervalla sette storie a sette capitoli con degli strumenti propedeutici alla consapevolezza. Alla fine di ogni storia, infatti, il lettore potrà usufruire di queste risorse per comprendere meglio la propria natura". I protagonisti delle sette storie sono personaggi fittizi ma rappresentano sette situazioni ordinarie in cui il lettore potrà rispecchiarsi e trarre proficui spunti per la propria sfera relazionale e lavorativa. "Offre sette lezioni in cui il lettore può identificarsi toccando diversi ambiti, dall'autostima all'empatia, dal criticismo personale alla mappa valoriale" prosegue Elisa Bruttomesso, Socia Titolare di Grandi Agenzie Vicenza. Riceve da subito una calorosa accoglienza per la presentazione il volume "Il Successo fallo Accadere. Sette Storie per Conoscersi Meglio" che va a indagare il concetto di "successo" con l'obiettivo di aiutare il lettore a rigenerare un sistema di pensiero non funzionale, stimolandolo a perseguire i propri talenti. Ci si interroga sulla definizione di successo e di ciò che rappresenta per ogni individuo: ad approfondire questo aspetto è Stefano Mulas, co-founder Grandi Agenzie e Titolare Top: "Cos'è il successo? Alcune persone hanno provato a darsi una definizione, scegliendo chiaramente cosa questo rappresenti per loro e come perseguirlo. L'obiettivo di questo libro è permettere al lettore di trovare la sua personale definizione di successo al di là degli stereotipi e delle convinzioni famigliari che inevitabilmente ci condizionano. Occorre fare chiarezza, perché spesso immaginiamo di raggiungere determinati traguardi scoprendo, solo una volta raggiunti, che non ci rendono davvero felici: ecco, questo libro può stimolare maggiore consapevolezza nel nostro percorso di crescita personale". La lettura di questo libro edito da Titolare Top, autorevole scuola di specializzazione per imprenditori dell'immobiliare, che dal 2019 ha aiutato centinaia di titolari a raggiungere vette significative, è consigliata a tutte le persone appassionate di mindset desiderose di conoscersi più a fondo. Imprenditori, professionisti o amanti della lettura, questo libro è un vademecum da consultare ogni volta che si dubita del proprio talento, per riprendere la via con rinnovata consapevolezza.