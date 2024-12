Siria, Netanyahu: se legami del nuovo regime con Iran risponderemo Tel Aviv, 10 dic. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito i nuovi governanti della Siria di non seguire le orme del precedente regime del presidente Bashar al-Assad e di permettere all'Iran di "ristabilirsi" nel Paese. "Se questo regime permette all'Iran di ristabilirsi in Siria, o permetterà il trasferimento di armi iraniane o di qualsiasi altra arma a Hezbollah, o se ci attacca, risponderemo con forza, ed esigeremo un prezzo pesante", ha detto in una dichiarazione video da Tel Aviv. "Quello che è successo al regime precedente succederà a questo" ha aggiunto.