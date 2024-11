Scholz: aperti a dibattito Bundestag sulla data elezioni anticipate Roma, 8 nov. (askanews) - Intervenendo da Budapest, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel pieno di una crisi di governo, si è detto aperto a un dibattito parlamentare sull'opportunità di portare avanti le elezioni anticipate annunciate per marzo. Sarebbe positivo se le fazioni democratiche al Bundestag potessero raggiungere un accordo su quali leggi possano essere approvate ancora quest'anno. Questo accordo potrebbe quindi anche rispondere alla domanda su quando sarà il momento giusto per chiedere il voto di fiducia al Bundestag anche per quanto riguarda la possibile nuova data delle elezioni".