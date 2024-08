Scholz: "A Solingen terrorismo, terrorismo contro tutti noi" Roma, 26 ago. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz in visita a Solingen, città del Nordreno Vestfalia teatro il 23 agosto di un attacco con coltello rivendicato dall'Isis e che ha provocato 3 morti e 8 feriti, ha affermato che è stato "terrorismo contro tutti noi". "Questo era terrorismo, terrorismo contro tutti noi, che minaccia le nostre vite, la nostra convivenza, il nostro modo di vivere. Questo è anche ciò a cui mirano sempre coloro che pianificano e realizzano questi attacchi. Ed è qualcosa, che non tollereremo mai e non accetteremo mai".