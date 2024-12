Schlein: faremo rimangiare a Beko data chiusura 31 dicembre 2025 Siena, 9 dic. (askanews) - "Sono a portarvi tutta la vicinanza, tutta la solidarietà del Partito democratico. Abbiamo fatto smettere di piovere, quindi non ho dubbi che domani gli facciamo rimangiare quella data del 31 dicembre 2025. Saremo al vostro fianco, ci sarà il presidente della Regione Giani ma anche una delegazione dei nostri parlamentari, vedo qui il segretario regionale Fossi. Ci saremo, insisteremo". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, incontrando gli operai e i delegati sindacali della Beko a Siena, riferendosi anche alla data annunciata dalla multinazionale per la chiusura degli stabilimenti in Italia.