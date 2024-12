Scalapay per il turismo: dalle vacanze sulla neve al lungo raggio Milano, 16 dic. (askanews) - Un impegno sempre più forte nel settore del turismo e un'offerta che continua ad ampliarsi. Scalapay, la società che offre la possibilità di rateizzare i propri acquisti, segue i trend del momento turistico e guarda per esempio, alle vacanze in montagna. "Abbiamo fatto un lavoro che è partito già un paio di anni fa sulla montagna - ha detto ad askanews Leda Cormanni, Travel Sales Leader di Scalapay - per avere poi adesso un riscontro proficuo: si è trattato di andare a integrare i sistemi specializzati per la vendita in particolare degli skipass andando a estenderci su tutto il territorio per creare una sinergia, in modo che ci sia una continuità anche nel metodo di pagamento per il cliente finale. A oggi, che fortunatamente ha iniziato a nevicare, siamo già pronti, siamo sul territorio e c'è un riscontro molto importante della domanda". Accanto alla montagna, poi, Scalapay offre il proprio servizio anche per chi cerca viaggi a lungo raggio. "È tornata l'abitudine di acquisto nel lungo raggio - ha aggiunto la Travel Sales Leader - e la fiducia nell'acquistare vettori aerei, che quindi stanno trainando la crescita dei trasporti per questo 2024. Ci sono però, per ovvi motivi geopolitici, delle contrazioni e delle differenze rispetto ai trend classici di questo periodo e noi come Scalapay supportiamo per esempio con una destinazione come il Mar Rosso, andando a fare delle azioni di marketing mirate seguendo le esigenze dei tour operator che hanno necessità ad esempio in caso di vuoto pieno di andare a comunicare massivamente questo tipo di offerta alla clientela finale". Situazione questa che si traduce in possibili offerte vantaggiose per i viaggiatori, anche sotto data, pure nei periodi di Natale e Capodanno. In ogni caso il presidio del settore turistico da parte dell'azienda vuole essere a 360 gradi. "Noi - ha concluso Leda Cormanni - copriamo dal noleggio auto all'hotel, alle terme, allo skipass, ai traghetti, che stanno avendo davvero molto successo dal punto di vista della domanda e poi, sia per questo tipo di offerta che per il lungo raggio, abbiamo stretto una partnership che ci consente di arrivare fino a dodici rate: questo è fondamentale nel supporto delle famiglie esempio per il viaggi studio, perché non è più la vacanza principale il tema, ma andiamo a supportare un ulteriore acquisto che può essere quello del campo estivo per fare un'esperienza naturalistica, piuttosto che per imparare una lingua o addirittura un anno all'estero. Quindi partiamo dal Buy Now Pay Later dalle 3 alle 4 rate per arrivare a un anno all'estero che si può pagare in 12 rate con un tetto massimo molto più elevato". L'obiettivo di Scalapay è offrire più possibilità alle famiglie, facilitando i pagamenti anche per i progetti più impegnativi. Per il 2025, poi, la società prepara un'ulteriore crescita: sono infatti in arrivo nuove collaborazioni strategiche con vettori aerei. Tutto ciò concorre a un posizionamento che è sempre più internazionale e che ha portato la filosofia del "Compra adesso e paga dopo" a uscire dal settore della moda per guardare a molti altri aspetti della vita delle persone.