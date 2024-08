Raid su Khan Yunis, il racconto dei superstiti dall'ospedale Khan Yunis, 27 ago. (askanews) - In queste immagini drammatiche palestinesi feriti, ma anche i corpi di chi non ce l'ha fatta, vengono trasportati all'ospedale Nasser dopo un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis, nel sud di Gaza. "Siamo stati sorpresi da un attacco vicino a noi e la casa ci è crollata addosso. Mi sono svegliato cercando i miei figli", racconta Ahmed Awad dall'ospedale, dove il suo bambino ferito sta ricevendo cure. "Siamo stati colpiti dal fatto che c'è stato un bombardamento vicino all'ospedale", aggiunge Ashraf Al-Shanti, paramedico, "Dopo mezz'ora, un bambino è stato salvato da sotto le macerie. Suo padre e sua madre non erano con lui. Si dice che uno dei genitori sia stato estratto a pezzi". Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che almeno 40.476 abitanti di Gaza sono stati uccisi nella guerra tra Israele e i militanti palestinesi, giunta ormai all'11esimo mese.