Putin: in Medio Oriente si rischia una guerra su larga scala Milano, 24 ott. (askanews) - Il Medio Oriente è "sull'orlo di una guerra su vasta scala" per cui "è necessario avviare un processo politico completo per un accordo" che stabilizzi la situazione. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso dell'ultima giornata dei lavori del vertice dei Paesi Brics, nel formato Brics+ e outreach, a Kazan. "I combattimenti iniziati a Gaza un anno fa si sono ora estesi al Libano, altri paesi della regione sono stati colpiti e lo scontro tra Israele e Iran è aumentato notevolmente. Tutto questo assomiglia a una reazione a catena e mette l'intero Medio Oriente sull'orlo di una guerra su vasta scala", ha detto Putin, citato dalle agenzie di stampa russe. Il presidente russo ha voluto anche rimarcare che la Russia "si è sempre opposta e continua a opporsi a qualsiasi tipo di azione terroristica".