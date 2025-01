Proteste e disordini in Cisgiordania per ritardo rilascio palestinesi Beitunia, 30 gen. (askanews) - Proteste e disordini, con cassonetti dati alle fiamme, in Cisgiordania nelle strade della città di Beitunia, nella Cisgiordania occupata, vicino alla prigione di Ofer, in segno di protesta dopo che l'esercito israeliano ha annunciato la sospensione del rilascio dei prigionieri palestinesi "fino a nuovo ordine" nel terzo scambio di ostaggi e prigionieri nell'ambito del cessate il fuoco a Gaza. Il ritardo è stato causato dalle proteste del governo israeliano per il caos nella Striscia di Gaza durante il rilascio degli ostaggi, una situazione considerata non sicura. Dopo un colloquio coi mediatori è stato deciso un nuovo orario di rilascio (17 ora locale).