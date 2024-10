Piombino, Giani: ping pong finisca, Urso apra tavolo Firenze, 7 ott. (askanews) - "È l'ora di smetterla con questi ping pong, occorre arrivare subito all'accordo che vede per le aree demaniali la consegna da un lato a Metinvest, il colosso ucraino legato all'italiana Danieli che può far fare un salto di qualità alla siderurgia in Italia perché significa portare le attività che erano a Mariupol qua a Piombino, dall'altra Jindal con la produzione di rotaie". Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Ormai ci si sta rimpallando da troppo tempo. Io ne parlerò col ministro Urso, dobbiamo attivare un tavolo ministeriale per garantire questa prospettiva di investimento da qui al 2027 e ridare a Piombino il ruolo che merita nella siderurgia nazionale", aggiunge Giani.