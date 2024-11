Pakistan, 5 poliziotti e paramilitari morti a proteste pro-Khan Roma, 26 nov. (askanews) - Almeno cinque poliziotti e paramilitari sono stati uccisi e decine di persone ferite in Pakistan durante una manifestazione dei sostenitori dell'ex primo ministro incarcerato Imran Khan. Le autorità hanno imposto un blocco di sicurezza nella capitale negli ultimi tre giorni dopo che Khan ha invitato i sostenitori del suo partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti) a marciare davanti al parlamento per chiedere il suo rilascio. Oltre 100.000 sostenitori di Khan avevano sfondato le barriere ed erano entrati a Islamabad, dove stavano marciando verso la "zona rossa", area nel centro della capitale dove si trovano il parlamento e altri edifici diplomatici. Il ministro dell'Interno Mohsin Naqvi aveva precedentemente avvertito che ai sostenitori di Khan non sarebbe stato permesso di raggiungere il parlamento e aveva detto che il governo sarebbe stato costretto a usare misure "estreme". "Non permetteremo loro di oltrepassare le nostre linee rosse", ha detto. Naqvi ha detto che il governo ha offerto al Pti un campo fuori Islamabad per tenere la protesta e che l'offerta è stata portata a Khan nella sua cella di prigione, ma stanno ancora aspettando una risposta.