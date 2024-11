Monti (Edison): impegnati in progetti contro povertà energetica Roma, 5 nov. (askanews) - Edison è impegnata in progetti per contrastare la povertà energetica. Lo afferma l'amministratore delegato Nicola Monti, interveuto alla 6* Plenaria del Banco dell'energia "Insieme per contrastare la povertà energetica": "abbiamo circa l'8-9% delle famiglie italiane che sono in povertà energetica. Noi partecipiamo sin dall'inizio a questa iniziativa insieme ad altre società del nostro settore, quello dell'energia. Riteniamo di poter dare un contributo, un aiuto sociale. Lo facciamo attraverso due tipologie di progetti: uno quel capitolo che si chiama energia in periferia. Noi abbiamo finanziato dei progetti partendo dalla Calabria, da Reggio Calabria in particolare, abbiamo finanziato sue iniziative che hanno dato un contributo per pagare le bollette a più di cento famiglie e poi abbiamo investito nel cosiddette comunità energetiche e solidali. Per dare un contributo più di lungo termine alle famiglie abbiamo fatto perno su enti del Terzo settore, abbiamo fatto installazioni attraverso il Banco dell'energia, ma anche con un finanziamento nostro di un milione dedicato a queste tipologie di progetti e abbiamo installato degli impianti fotovoltaico creando delle comunità energetiche e poi aggregando intorno alla produzione di energia e con la produzione in eccesso abbiamo dato il beneficio alle famiglie bisognose in povertà energetica che possono così usufruire di queste iniziative. Il primo progetto lo abbiamo fatto a Roma, poi ne abbiamo fatto un altro a Milano e stiamo continuando in questo percorso".