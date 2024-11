Mike Tyson torna sul ring a 58 anni nel match delle polemiche Milano, 14 nov. (askanews) - Quasi 40 anni dopo il suo debutto da professionista e 19 anni dopo essere stato costretto al ritiro, il 58enne Mike Tyson torna sul ring. Lo farà per un incontro sponsorizzato da Netflix contro il pugile e youtuber Jake Paul che ha suscitato grandi polemiche in tutto il mondo della boxe. In una conferenza stampa in vista dell'evento, il pugile ha dichiarato di essere "pronto a combattere" e di "non avere intenzione di perdere".