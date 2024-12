Migranti, Meloni: andiamo avanti per attuare protocollo con Albania Roma, 17 dic. (askanews) - "Intendiamo andare avanti nell'attuazione del protocollo Italia-Albania nel pieno rispetto della legge italiana e delle norme europee". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando della questione migranti in aula alla Camera in vista del Consiglio europeo. "L'Italia ha avuto un ruolo decisivo nell'Unione europea per cercare nuove soluzioni al problema migratorio: consideriamo improcrastinabile una revisione della direttiva sui rimpatri e una accelerazione della revisione del concetto di paese terzo sicuro", "anche al fine di fare definitiva chiarezza su un argomento recente oggetto di sentenze italiane dal sapore ideologico che, se fossero sposati dalla Corte di giustizia Ue, rischierebbero di compromettere i rimpatri da tutti gli Stati membri: una prospettiva preoccupante e inaccettabile che occorre prevenire".