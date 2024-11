Meloni: spiace per lUmbria, cittadini hanno sempre ragione Roma, 19 nov. (askanews) - "I cittadini hanno sempre ragione. Sono dispiaciuta in particolare dalla non conferma del governo in Umbria, ma ho voluto fare il mio in bocca al lupo ai due presidenti eletti. Ho letto ricostruzioni surreali sul mio giudizio su Tesei: ha lavorato bene, l'ho sostenuta e lo rivendico. I cittadini hanno scelto un'altra parte, ne prendiamo atto e faremo le nostre valutazioni. Biosgna sempre ascoltare i cittadini" ma "sono ancora molto ottimista sul consenso dei cittadini. Ogni tanto fa anche bene perdere per mantenere i piedi per terra". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Rio de Janeiro, a margine del G20, del voto in Umbria e in Emilia Romagna.