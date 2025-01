Medio Oriente, Papa: la pace è superiore alla guerra, serve coraggio Roma, 20 gen. (askanews) - "La possibilità c'è e credo che sia l'unica soluzione. La disponibilità alcuni ne hanno, altri no. E dobbiamo convincere, dobbiamo convincere con quella retorica mite che convince la convinzione. Ma la pace è superiore alla guerra, sempre, sempre. Per fare la pace tante volte si perde qualcosa, ma si guadagna di più con la pace. Per la pace ci vuole coraggio". Così Papa Francesco, ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", riprendendo quanto auspicato nell'Angelus a proposito della pace in Medio Oriente, ovvero una soluzione di due popoli e due Stati.