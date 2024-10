Mattarella: non abituarsi alla guerra, visione vittime scuota coscienze Milano, 31 ott. (askanews) - "Oggi, dopo i decenni di pace assicurati dalla scelta euro-atlantica, la guerra scatenata dalla sciagurata invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, e quella rinnovata in Medio Oriente, ripropongono la sfida della sicurezza e della pace come valori preziosi da promuovere, custodire e difendere con costanza e determinazione". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell'O.M.I. al Quirinale . "Non è accettabile abituarsi alla guerra. La costante visione d'immagini devastanti, l'aggiornamento continuo dei numeri delle vittime, nei campi di battaglia e tra le popolazioni civili, scuote le nostre coscienze", ha aggiunto il Presidente della Repubblica.