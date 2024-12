Manovra, ok della Camera alla fiducia con 211 voti a favore Roma, 20 dic. (askanews) -"Comunico il risultato della votazione dell'articolo 1, sui cui il governo ha posto la questione di fiducia. Presenti 333, votanti 328, maggioranza 165, hanno votato sì 211, hanno votato no 117": il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, annuncia l'esito della votazione della fiducia posta dal governo sulla manovra. Il voto finale è previsto in tarda serata (verso le 22.30), dopo l'esame degli ordini del giorno e la Nota di Variazioni al bilancio.