Maltempo in Calabria, allagamenti e disagi in provincia di Catanzaro Roma, 23 ott. (askanews) - Danni e problemi in Calabria a causa della forte ondata di maltempo: i vigili del fuoco hanno effettuato oltre cento soccorsi nella provincia di Catanzaro negli ultimi due giorni. Segnalati smottamenti lungo la SP 162, difficile la viabilità tra i comuni di Jacurso e Maida. Nella immagini, l'intervento di prosciugamento nella zona dell'aeroporto di Lamezia Terme dove ci sono diverse aree ancora completamente allagate. Secondo le previsioni, il maltempo abbandonerà definitivamente la Sicilia e la Calabria salendo verso Nord, con piogge intense sulla Sardegna, le regioni tirreniche del Centro e l'Emilia Romagna, già duramente colpita dai fenomeni degli ultimi giorni.