Mahmood porta tutto il suo carattere e il vissuto nel live del Forum Milano, 22 ott. (askanews) - Partito da Jesolo (VE), Mahmood ha conquistato la sua Milano con la prima data nel "N.L.D.A. TOUR", la prima tournée nei palasport dell'artista, prodotta da Friends & Partners. Mahmood stasera torna a esibirsi al Forum poi proseguirà venerdì 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, domenica 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma (sold out) e giovedì 31 ottobre al Palapartenope di Napoli (sold out). Info e biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it. Uno show intenso, concepito come un rave teatrale con diversi quadri estetici a volte sognanti a volte più underground, con momenti intimi alternati alle hit più conosciute, Mahmood ha dimostrato ancora una volta di essere anche un grande ballerino, guidando coreografie di forte impatto. Mahmood ha voluto portare sul palco la sua evoluzione artistica maturata grazie a tutte le esperienze vissute, trasportando il sapore dei club europei nella dimensione amplificata dei palasport. Mahmood è stato recentemente nominato per la categoria Best Italian Act agli MTV EMA 2024 che si terranno il prossimo 10 novembre a Manchester.