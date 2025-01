Lo specchio smart che ti dice se sei in salute Milano, 23 gen. (askanews) - Uno specchio smart che ti dice se sei in salute. È Omnia, prodotto concettuale di Whithings (presente al Ces di Las Vegas, organizzato da Cta), che mostra la salute del futuro secondo l'azienda francese, un approccio olistico che integra vari dispositivi connessi fra di loro. "Raccoglie i dati da tutto un ecosistema di dispositivi, anche di terze parti, ma non solo, va oltre. Oltre a raccogliere, analizza anche i dati complessi per aiutare a capire il proprio stato di salute e intervenire", spiegano. L'idea è avere in un unico luogo e con una interfaccia semplice uno sguardo a 360 gradi sui valori vitali, dal peso, alla pressione sanguigna, a tutti i dati raccolti da strumenti per l'analisi del sonno.