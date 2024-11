Letame davanti al Viminale, azione Extinction Rebellion per il clima Roma, 22 nov. (askanews) - Un carico di letame scaricato davanti al ministero dell'Interno. È l'azione compiuta dagli attivisti di Extinction Rebellion, intervenuti numerosi e che hanno occupato temporaneamente piazza del Viminale. Nelle immagini di Afp gli operatori ecologici ripuliscono in fretta la strada. La protesta è stata organizzata nell'ultimo giorno della COP29 a Baku, in Azerbaigian, mentre i manifestanti hanno spiegato di avercela con "le politiche contro il clima e le leggi che reprimono il dissenso del governo italiano". Alla fine i dimostranti, numerosi e senza opporsi, sono stati portati via dagli agenti sul bus della polizia.