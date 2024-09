L'apertura di un centro vaccini anti polio a Gaza Gaza, 10 set. (askanews) - Famiglie in fila con decine di bambini a Gaza in un nuovo centro vaccinale nel quartiere al-Daraj aperto nell'ambito della campagna antipolio delle Nazioni Unite. "Oggi è iniziata la campagna di vaccinazione d'emergenza contro la polio per la fascia d'età da un giorno a 10 anni - Maher Shamia, sottosegretario del Ministero della Sanità di Gaza - Il gruppo target è di circa 140.000 bambini. Abbiamo 230 squadre, di cui 177 fisse nei rifugi e nei centri sanitari e 53 mobili" Ehab El-Sakka ha portato i suoi figli. "Ho portato i miei figli a vaccinarsi contro la polio perché la malattia ha iniziato a diffondersi a Gaza e perché i bambini non devono pagare le conseguenze. Vivono sotto assedio e non hanno risorse. Devono ammalarsi anche loro? Quindi dobbiamo stare attenti alla diffusione delle malattie e vaccinare i nostri figli".