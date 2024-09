L'abbraccio festoso dei fedeli di Timor Est per Papa Francesco Dili, 9 set. (askanews) - Dopo l'arrivo all'aeroporto di Dili, capitale di Timor Est, dove Papa Francesco è stato accolto dal Presidente della Repubblica e dal Primo Ministro ai piedi dell'aereo, il bagno di folla per le strade della città. Il Pontefice è stato accolto con grande calore dai fedeli cattolici, come se fosse una rock star. A Timor Est, nazione a maggioranza cattolica, terrà una grande messa che dovrebbe richiamare più della metà dei 1,3 milioni di abitanti del Paese.