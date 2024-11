L'abbraccio del Forum di Milano a Tananai: sono tornato a casa Milano, 5 nov. (askanews) - L'emozione era evidente, ma l'abbraccio di fan del Forum di Milano ha tolto ogni indugio e Tananai è salito sul palco per dare il via a "CALMOCOBRA LIVE 2024" nei principali palasport italiani. Dopo l'uscita del nuovo album "CALMOCOBRA", Tananai ha osato e ha portato il suo nuovo lavoro subito live, assuendosi il rischio di eseguire brani che ancora il pubblico non conosce bene, ma la risposta c'è stata, molto positiva. "Sono tornato a casa" dice con il suo sorriso sincero e intrigante. Il palco stesso si trasforma in una strada, con tanto di segnaletica stradale, semafori, marciapiedi e pure una panchina. Tutto cioè è il simbolo del percorso di crescita personale e artistica fatto dall'artista negli anni, ma anche rappresentazione di quella velocità che vuole abbandonare per godersi ogni singolo momento. I fan sono esplosi con le hit che hanno fatto grande questo giovane e lui fa fatica a trovare le parole per ringraziare dell'affetto tributato. Ora il tour prosegue in tutta Italia per un mese intero. Dopo il doppio appuntamento a Milano, Tananai continuerà a diffondere tutta la sua musica proseguendo al Nelson Mandela Forum di Firenze venerdì 8, al Kioene Arena di Padova sabato 9 e al Palaflorio di Bari martedì 12. La tournée del cantautore continuerà poi venerdì 15 al Palasele di Eboli (SA), al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20, al Modigliani Forum di Livorno sabato 23, all'Unipol Arena di Bologna mercoledì 27, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venerdì 29, concludendosi a Torino, martedì 3 dicembre presso l'Inalpi Arena. In questo tour Tananai darà vita ai suoi più grandi successi e alle novità di "CALMOCOBRA" accompagnato dalla sua band, professionisti ma ormai anche amici e compagni di strada: Enrico Wolfgang Leonardo Cavion e Riccardo Onori alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria.