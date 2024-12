La Sudcorea chiede dimissioni presidente in Aula e nelle piazze Seul, 5 dic. (askanews) - La Sudcorea chiede le dimissioni del presidente Yoon Suk-yeol in Parlamento e nelle piazze, dopo il tentativo fallito di annullare la democrazia nel Paese, con la promulgazione della legge marziale e l'intervento dell'esercito. L'opposizione ha chiesto formalmente l'impeachment in Aula. "L'amministrazione Yoon ha tentato di prendere il controllo dell'Assemblea nazionale dispiegando circa 250 truppe d'élite, e sono emerse prove di piani per arrestare il presidente della Camera e i leader dei partiti di governo e di opposizione - dice il deputato Kim Seung-won - è un crimine imperdonabile". All'Assemblea nazionale sono in corso audizioni d'urgenza per capire i gradi di coinvolgimento del resto del governo, fra le menti ci sarebbe sarebbe stato l'ex ministro della Difesa Kim Yong-hyun, già dimesso, mentre altri ministri avrebbero mostrato perplessità o contrarietà. In tutto il Paese intanto si moltiplicano le manifestazioni per chiedere le dimissioni del presidente.