Kenya, protesta contro aumento rapimenti, polizia spara lacrimogeni Nairobi, 30 dic. (askanews) - In Kenya la polizia ha sparato gas lacrimogeni per le strade della capitale Nairobi durante una protesta pacifica contro la recente ondata di sparizioni, soprattutto di giovani. Alcuni manifestanti, dopo aver mostrato cartelli con scritto "Siamo uniti", si sono incatenati a terra, quando agenti a cavallo li hanno caricati. Alcuni sono stati poi prelevati e fatti salire con la forza su un camioncino. Nelle ultime settimane, attivisti per i diritti, avvocati e politici hanno espresso grave preoccupazione per una nuova ondata di sparizioni che hanno preso di mira persone critiche nei confronti del governo. Le forze di sicurezza sono state accusate di aver effettuato decine di detenzioni illegali dopo le proteste anti-governative guidate dai giovani a giugno e luglio scorsi. Il presidente keniota Walliam Ruto aveva affrontato la questione nel suo discorso annuale sullo stato della nazione a novembre scorso, condannando "qualsiasi azione eccessiva o extragiudiziale". Ma secondo lui, molte delle detenzioni erano arresti legittimi contro "criminali e elementi sovversivi". La rabbia ha continuato a crescere nel Paese e gli ultimi rapimenti hanno scatenato nuove proteste. La polizia ha negato di essere coinvolta ma gli attivisti si sono chiesti perché sembra che non stia indagando su queste sparizioni.