Kamala Harris: secondo mandato di Trump rischio enorme per l'America Roma, 16 ott. (askanews) -La vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica alla presidenza, Kamala Harris, durante un comizio elettorale a Erie, in Pennsylvania, Stato cruciale in vista del voto di novembre, ha messo in guardia gli elettori dai rischi che comporterebbe un secondo mandato di Trump. "Credo fermamente che un secondo mandato di Trump sarebbe un rischio enorme per l'America" ha detto Harris, citando la minaccia del magnate di usare l'esercito statunitense contro "il nemico interno", compresi gli esponenti democratici. "Sta dicendo che considera nemico del nostro Paese chiunque non lo sostenga o non si pieghi alla sua volontà - ha avvertito - è una questione seria quella che sta dicendo, sta dicendo che userebbe le forze armate per dare loro la caccia".