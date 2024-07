Kamala Harris: l'eredità di Biden senza eguali nella storia moderna Washington , 22 lug. (askanews) - "L'eredità di risultati di Joe Biden negli ultimi tre anni non ha eguali nella storia moderna. In un mandato, ha già... Sì, puoi applaudire. In un mandato, ha già superato l'eredità della maggior parte dei presidenti che hanno servito due mandati in carica", ha detto la vicepresidente Kamala Harris all'incontro con le squadre del campionato della National Collegiate Athletic Association (NCAA). Dopo il ritiro di Biden dalla campagna elettorale, la vicepresidente ha ricevuto l'endorsement di molti leader democratici, oltre a quello dello stesso presidente per correre per le elezioni di novembre.