Kamala Harris ai sostenitori: "La lotta non è finita" Milano, 27 nov. (askanews) - La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha ringraziato i suoi sostenitori e i volontari di base durante una chiamata virtuale giurando che "la lotta non è finita" nelle sue prime dichiarazioni da quando ha ammesso la sconfitta alle elezioni tre settimane fa contro Donald Trump. Harris ha tenuto un evento congiunto con il suo compagno di corsa, il governatore del Minnesota Tim Walz, dicendo ai suoi sostenitori che "sa che è un periodo incerto" e che "abbiamo ancora molto per cui combattere". Questa clip è stata ampiamente derisa dai repubblicani, non da ultimo a causa di alcune espressioni facciali e intonazioni di Kamala Harris.