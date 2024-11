Israele: ci sono "alcuni progressi" sul cessate il fuoco in Libano Roma, 11 nov. (askanews) - Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ha dichiarato che ci sono stati "alcuni progressi" sul cessate il fuoco in Libano dopo che l'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nel Paese contro Hezbollah. "Ci sono alcuni progressi", ha detto Saar in risposta a una domanda su un possibile cessate il fuoco. "Stiamo lavorando con gli americani sulla questione", ha detto ai giornalisti parlando a Gerusalemme.