Iran, P.Chigi: Cecilia Sala torna a casa, aereo partito da Teheran Roma, 8 gen. (askanews) - Cecilia Sala è libera. È decollato, da Teheran, l'aereo che riporta a casa la giornalista italiana detenuta in Iran; il suo arrivo all'aeroporto di Ciampino è previsto attorno alle 15.30. "Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale - spiega la nota di Palazzo Chigi - è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia". La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi". La Presidente, conclude la nota, ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. La giornalista ha trascorso 21 giorni nel carcere di Evin, a Teheran era accusata di non precisate violazioni delle legge islamica. Soddisfazione bipatisan per la sua liberazione, unanimi i complimenti alla diplomazia italiana anche dall'estero.