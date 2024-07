Innovazione, Bucci (Proxigas): aprirsi a tecnologie transizione Roma, 16 lug. (askanews) - "E' importantissimo parlare di innovazione soprattutto se davvero vogliamo raggiungere questi obiettivi sfidanti che ci siamo dati in termini di transizione energetica e sostenibilità di percorso verso un modello sempre più sostenibile. Dobbiamo infatti aprirci a tutte quelle tecnologie che potranno innovarsi e rendere veramente attuale questo percorso, coinvolgendo tutti i consumatori". Lo ha dichiarato Marta Bucci, direttore generale di Proxigas, in occasione della presentazione a Roma della sedicesima edizione del rapporto annuale sull'innovazione energetica realizzato dall'Istituto per la Competitività (I-Com).