In anteprima il video "Into Your Sweetness" di Filippo Bertipaglia Milano, 23 lug. (askanews) - In anteprima il video di "Into Your Sweetness" la title track dell'EP, Into Your Sweetness, (prodotto da RayDada e distrubito da EMI / Universal Music Italia) del chitarrista padovano Filippo Bertipaglia. L'EP arriva dopo l'uscita del singolo Nigh Shift, che ha ottenuto ottimi riscontri tra gli addetti ai lavori. L'EP è prodotto da Corrado Rustici, storico produttore di grandi nomi come Zucchero, Elisa, Aretha Franklin e tanti altri, con cui Filippo ha iniziato da tempo una proficua collaborazione. Into Your Sweetness, si presenta come un viaggio immaginario nel candido e meraviglioso mondo dei bambini e delle loro anime pure. Nata inizialmente come breve melodia per un video dimostrativo, si è sviluppata nel tempo fino a diventare un brano completo. Tra momenti di distensione e di libertà melodica, il momento stilistico più rilevante è una sezione in cui la melodia si ripete in maniera implacabile, quasi ossessiva, mentre un'altra melodia interviene a fare da contrappunto. Il brano è stato molto apprezzato dal pubblico, che ha potuto ascoltare un piccolo assaggio sui social network. Il leggendario chitarrista canadese Don Ross, che ha ascoltato in anteprima il progetto, ha detto di "Into Your Sweetness": "Questo è il suono di chi compone grande musica, in questo caso suonata tramite la chitarra. Un formidabile esempio di grande tecnica messa al servizio di bellissime idee musicali. Questo pezzo sarebbe meraviglioso anche suonato al pianoforte o con un'intera orchestrazione". Questi sono i crediti del video: Filippo Bertipaglia - Into Your Sweetness (Neon Session) Filippo Bertipaglia plays a live performance of "Into Your Sweetness" Director: Mehmet Gurkan DOP: Lucia Fontana Camera Operator: Mauro Gianesini Audio Engineer: Diego Rizzo Mix & Mastering: Diego Rizzo Produced by Memo Media Production for RayDada 2024 RayDada Distributed by EMI / Universal Music Italia