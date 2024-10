Il presidente turco Erdogan: Israele prima o poi verrà fermato Ankara, 1 ott. (askanews) - Il presidente della Turchia Erdogan ha condannato l'avvio delle operazioni di terra di Israele in Libano. "Nonostante questo quadro vergognoso, alcuni Paesi continuano a sostenere Israele, fornendo aiuti finanziari e militari. Purtroppo, altri Paesi si rendono complici di questo crimine contro l'umanità e di questa brutalità rimanendo in silenzio. In questo giorno così importante, vorrei esprimerlo chiaramente. Qualunque cosa faccia, Israele sarà fermato prima o poi", ha detto.