Il premier palestinese: "Una tregua necessaria ma non sufficiente" Milano, 15 gen. (askanews) - Una tregua è "necessaria ma non sufficiente", ha affermato il primo ministro palestinese Mohammed Mustafa dopo un incontro con il suo omologo norvegese, Jonas Gahr Store. "Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco per iniziare a fare altre cose", ha affermato, aggiungendo di sperare che una tregua possa portare a una maggiore sicurezza, all'apertura di nuovi punti di attraversamento a Gaza e a maggiori aiuti umanitari.