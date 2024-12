Il premier della Georgia: faremo il massimo sforzo per entrare nell'UE Milano, 2 dic. (askanews) - Il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze ha affermato che il paese mira ancora ad entrare nell'Unione Europea, ma esclude i colloqui con l'opposizione dopo che la sua decisione di accantonare i colloqui di adesione fino al 2028 ha scatenato proteste di massa. I diplomatici georgiani "hanno ricevuto l'ordine di impegnarsi al massimo nel processo di integrazione nell'UE", ha detto Kobakhidze in una conferenza stampa dopo quattro giorni consecutivi di proteste pro-UE. Il premier ha insistito sul fatto che non terrà "nessun negoziato" con l'opposizione.