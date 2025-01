Il premier del Qatar conferma rilascio 33 ostaggi in prima fase tregua Doha, 15 gen. (askanews) - "Secondo l'accordo, nella prima fase Hamas rilascerà 33 prigionieri israeliani, tra cui donne civili e reclute, oltre a bambini, anziani e civili malati e feriti, in cambio di un certo numero di prigionieri palestinesi trattenuti nelle prigioni e nei centri di detenzione israeliani". Il primo ministro del Qatar ha confermato il rilascio di 33 ostaggi israeliani nella prima fase della tregua a Gaza. La prima fase dell'accordo di cessate il fuoco, che durerà 42 giorni, coinvolgerà le forze israeliane posizionate lungo il confine di Gaza, ha detto il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Nell'ambito di questa fase, Hamas rilascerà 33 prigionieri israeliani, tra cui donne civili, bambini, anziani e civili feriti o malati. In cambio, Israele rilascerà un certo numero di prigionieri detenuti nelle carceri israeliane, ha detto. La fase prevederà il ritorno degli sfollati alle loro case, ha affermato. Faciliterà inoltre il trasferimento dei feriti e dei malati per ricevere cure. La prima fase includerà l'aumento del flusso di soccorsi e aiuti umanitari in tutte le parti della Striscia di Gaza, nonché la riabilitazione di ospedali, centri sanitari e panifici. La fase consentirà l'ingresso di carburante e attrezzature per la protezione civile, nonché di beni di prima necessità per gli sfollati che hanno perso la casa a causa della guerra.